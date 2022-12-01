Экс-нардеп Украины о применении ТЯО: "У Путина рука не дрогнет"

Бывший народный депутат украинской Рады Илья Кива посоветовал западным политикам и действующему правительству Незалежной прекратить "шутить" с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам экс-нардепа, лидер Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается убедить Запад в необходимости продолжения конфликта с Россией, так как от этого "зависит его жизнь". Однако ни иностранные политики, ни сам глава Незалежной не верят, что эскалация может перерасти в удары тактическим ядерным оружием.

"Находясь в России, я убедился, что Путина, меньше всего беспокоит, что о нём подумают и скажут иностранцы! Его беспокоит безопасность России. И если вопрос встанет о необходимости применения (ТЯО. — Прим. ред.), у него рука не дрогнет", — заявил экс-нардеп.

Кива подчеркнул, что в начало спецоперации на Западе "не очень верили", однако Россия начала денацификацию и демилитаризацию Украины.

"Не шутите с Путиным, который понимает, что на кону стоит будущее России", — резюмировал Кива.