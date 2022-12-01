В последнее время украинская разведка работает крайне плохо на фоне плохой погоды и успехов Вооружённых сил РФ, следует из заявления офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, националисты пользуются западными спутниковыми системами для проведения разведывательных мероприятий. Он отметил, что в зоне боевых действий складываются неблагоприятные условия для функционирования этого оборудования, а также беспилотников.
Как пояснил представитель Народной милиции, недавно Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли здание депо в Сватово с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинские солдаты выпустили три ракеты, полагая, что в помещении находятся бойцы РФ, однако там никого не оказалось, уточнил Марочко.
"Разведка ВСУ в последнее время работает крайне плохо", — подчеркнул офицер.
Кроме того, он добавил, что российские военнослужащие продолжают создавать разные препятствия для украинских раздевательных служб.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.