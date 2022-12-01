Офицер ЛНР Марочко: разведка ВСУ в последнее время работает крайне плохо

В последнее время украинская разведка работает крайне плохо на фоне плохой погоды и успехов Вооружённых сил РФ, следует из заявления офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, националисты пользуются западными спутниковыми системами для проведения разведывательных мероприятий. Он отметил, что в зоне боевых действий складываются неблагоприятные условия для функционирования этого оборудования, а также беспилотников.

Как пояснил представитель Народной милиции, недавно Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли здание депо в Сватово с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Украинские солдаты выпустили три ракеты, полагая, что в помещении находятся бойцы РФ, однако там никого не оказалось, уточнил Марочко.

"Разведка ВСУ в последнее время работает крайне плохо", — подчеркнул офицер.

Кроме того, он добавил, что российские военнослужащие продолжают создавать разные препятствия для украинских раздевательных служб.