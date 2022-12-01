Ким выдал планы войск ВСУ по наступлению на Кинбурнскую косу

ВСУ пытаются захватить Кинбурнскую косу в Николаевской области. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на недавнем брифинге сообщил о планах ВСУ по наступлению на данную территорию. Он отметил, что там "идёт операция в режиме информационной тишины".

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК" рассказал, почему эта песчаная полоска побережья так нужна Киеву.

Он отметил, Кинбурнская коса расположена напротив Очакова. Она перекрывает путь из Чёрного моря в устье Днепра, к Николаеву. Песчаная полоса является частью Херсонской области. Захватив Кинбурнскую косу, ВСУ будут иметь удобный плацдарм для последующего наступления в направлении и Крымского полуострова прямо по суше.

"Мы вскрыли их планы. Можно предположить, что в ближайшее время они будут активно стараться захватить этот плацдарм на Кинбурнской косе. Хотя сделать это, думаю, им будет очень тяжело. Надеюсь, даже невозможно", — сказал Гундаров.