Перед предстоящими боевыми действиями в зимний период ВСУ столкнутся с проблемами. Капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием "Военное дело" сообщил о положении дел украинской армии.
Эксперт подчеркнул, что киевские войска имеют сложности с боезапасом, артиллерией, коммуникациями.
"Расход боеприпасов такой, что уже говорят, что для "Хаймарсов" начали применять снаряды 2000 года выпуска", — сообщил Дандыкин.
Кроме того, он напомнил о нахождении части техники ВСУ в Польше. Сейчас Украина имеет проблемы с танками, пикапами, бронетранспортёрами, которые являются устаревшими. Часто снаряды НАТО не подходят орудию.
"Поэтому, на мой взгляд, спокойной жизни противнику не будет", — заключил Дандыкин.
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