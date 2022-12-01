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Капитан I ранга Дандыкин заявил о сложностях ВСУ перед зимней кампанией

Силовые структуры

Перед предстоящими боевыми действиями в зимний период ВСУ столкнутся с проблемами. Капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с изданием "Военное дело" сообщил о положении дел украинской армии.

Эксперт подчеркнул, что киевские войска имеют сложности с боезапасом, артиллерией, коммуникациями.

"Расход боеприпасов такой, что уже говорят, что для "Хаймарсов" начали применять снаряды 2000 года выпуска", — сообщил Дандыкин.

Кроме того, он напомнил о нахождении части техники ВСУ в Польше. Сейчас Украина имеет проблемы с танками, пикапами, бронетранспортёрами, которые являются устаревшими. Часто снаряды НАТО не подходят орудию.

"Поэтому, на мой взгляд, спокойной жизни противнику не будет", — заключил Дандыкин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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