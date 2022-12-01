Снайперов-разведчиков в зоне спецоперации на Украине готовят из мобилизованных, сообщил известный доброволец из Сербии Деян Берич с позывным "Деки".
"Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено — хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились и стали очень хорошими стрелками. Не просто стрелками, но снайперами-разведчиками. Но надо уметь ими пользоваться, а у нас думают, что если снайперу дать большую винтовку, вопрос будет решён", — заявил Берич в беседе с URA. RU.
Однако это совсем не так. Боец рассказывает, что есть подразделения, которые занимаются стрельбой на большие дистанции, а есть такие, которые стреляют до 1,3 км. Поэтому важно обучать мобилизованных правильно, и оружие имеет важное значение.
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