Доброволец из Сербии Берич: из мобилизованных ВС РФ делают снайперов-разведчиков

Снайперов-разведчиков в зоне спецоперации на Украине готовят из мобилизованных, сообщил известный доброволец из Сербии Деян Берич с позывным "Деки".

"Мы недавно приняли хорошую группу молодых снайперов, ребята учились усердно, как положено — хотя они были просто мобилизованы, но за месяц очень много чему научились и стали очень хорошими стрелками. Не просто стрелками, но снайперами-разведчиками. Но надо уметь ими пользоваться, а у нас думают, что если снайперу дать большую винтовку, вопрос будет решён", — заявил Берич в беседе с URA. RU.

Однако это совсем не так. Боец рассказывает, что есть подразделения, которые занимаются стрельбой на большие дистанции, а есть такие, которые стреляют до 1,3 км. Поэтому важно обучать мобилизованных правильно, и оружие имеет важное значение.