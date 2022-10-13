Военный политолог Александр Перенджиев отреагировал на смерти мобилизованных граждан в центрах боевой подготовки. Эксперт раскритиковал работу призывных комиссий.
Как подчеркнул специалист, подобные случаи должны изучать правоохранители. По словам политолога, часть военкомов работают в "палочной системе" и игнорируют категории годности. Таких людей необходимо судить, отметил Перенджиев.
"Я призываю организовать общественный и политический — на уровне парламентских фракций — контроль за ходом проведения мобилизационных мероприятий", — заключил специалист, слова которого передаёт Общественная Служба Новостей.
Ранее сообщалось о смерти молодого призывника в учебном центре в Свердловской области.
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