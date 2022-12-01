Депутат ГД Иванов: попавший в плен мобилизованный ВС РФ наверняка вернётся домой

Если мобилизованный российский гражданин попал в плен в зоне спецоперации, то у него шансы попасть домой очень велики, так как все фамилии внесены в списки обмена официально, сообщает депутат Госдумы по Свердловской области Максима Иванова.

"Мы стараемся не привлекать внимания СМИ к этому процессу, так как это может навредить", — рассказал чиновник Muksun.Fm о ситуации с пленными.

Иванов отмечает, что условия содержания в плену ВСУ плохие и, к сожалению, некоторым россиянам приходится там находится до восьми месяцев, так как это процедура небыстрая. Возвращением пленных занимается Минобороны и МИД РФ.

Когда солдаты звонят домой из неволи, родственники часто впадают в панику, но надо сохранять спокойствие, говорит депутат, так как киевская власть преследует пропагандистскую систему и запугивает пленных. Вестись на подобные манипуляции не стоит.

"Пленного, включённого в список, всё равно обменяют. Нужно верить своему государству. Но не нужно ждать, что с вами будут постоянно на связи. Например, я звоню семье пленного мобилизованного и сообщаю, что он включен в список на обмен. После этого мы с командой специалистов проводим колоссальную работу, которую не афишируем. Некоторые, недовольны тем, что мы не сообщаем подробности на регулярной основе. Но это не значит, что мы не работаем. Просто нужно набраться терпения", — заключил Иванов.