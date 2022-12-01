Эксперт Кашин объяснил, что Путин задумал на 2023 год: СВО будет продолжаться

Эскалация боевых действий на Украине ожидается в начале следующего года, поскольку нет никакой причины для паузы в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил эксперт Василий Кашин.

Он отметил, что российский проект бюджета предполагает резкое повышение военных расходов на 2022 и 2023 годы и снижение оборонных расходов в 2024 году. Таким образом, боевые действия затронут следующий год, а в 2024 году конфликт будет завершён, объяснил Кашин.

"Я считаю, что время работает на нас", — указал он в беседе с "МК".

Однако если Запад передаст Украине оружия дальнего действия, и ВСУ нанесут удар вглубь российской территории, то это может спровоцировать ядерную эскалацию, уточнил эксперт.

"Надо всегда готовиться к худшему. Но есть шансы, что мы проведём конфликт без этого", — заявил Кашин.