Эскалация боевых действий на Украине ожидается в начале следующего года, поскольку нет никакой причины для паузы в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил эксперт Василий Кашин.
Он отметил, что российский проект бюджета предполагает резкое повышение военных расходов на 2022 и 2023 годы и снижение оборонных расходов в 2024 году. Таким образом, боевые действия затронут следующий год, а в 2024 году конфликт будет завершён, объяснил Кашин.
"Я считаю, что время работает на нас", — указал он в беседе с "МК".
Однако если Запад передаст Украине оружия дальнего действия, и ВСУ нанесут удар вглубь российской территории, то это может спровоцировать ядерную эскалацию, уточнил эксперт.
"Надо всегда готовиться к худшему. Но есть шансы, что мы проведём конфликт без этого", — заявил Кашин.
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