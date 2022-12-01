Решетников: пару успешных наступлений на Украине — русофобии и след простынет

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки, бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР Леонид Решетников заявил, что среди европейского населения довольно много людей, которые дружески относятся к России, но пока они застыли в ожидании. Для того, чтобы они пришли в движение необходимо всего лишь два успешных наступления на Украине.

"В Европе остаются большие слои населения, которые лояльны, а многие дружественны к России. Включая Францию, Германию и все остальные страны, не только Восточной Европы. Я думаю, вы тоже не сомневаетесь, два-три успешных наступления на Украине — и все эти слои придут в движение. Они просто сейчас застыли", — сказал он в Совете Федерации РФ.

Ранее Решетников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку вторжения в Белгородскую область и захватить один из районных центров.