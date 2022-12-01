Российские военные поразили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, установка была поражена в ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее Минобороны рассказало о нанесении ВС РФ удара по трём пунктам дислокации иностранных наёмников в районе Славянска в ДНР.
Также удары ВС РФ были нанесены по 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.