Минобороны РФ: в ДНР уничтожили установку HIMARS вместе с экипажем

Российские военные поразили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, установка была поражена в ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее Минобороны рассказало о нанесении ВС РФ удара по трём пунктам дислокации иностранных наёмников в районе Славянска в ДНР.

Также удары ВС РФ были нанесены по 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.