Баранец: вероятность наступления ВСУ на Белгородскую область довольно высока

Как считает военный обозреватель Виктор Баранец, украинские военные могут вести подготовку к наступлению на Белгородскую область.

О таких планах, по его мнению, свидетельствует высокая концентрация украинских войск под Харьковом.

"Вероятность этого достаточно высока, — подчеркнул эксперт. — Причем настолько, что о ней предупреждали многие украинские политики и военные. Более того, в последний месяц поступает информация о том, что противник концентрирует в районе Харькова достаточно серьезную группировку своих войск: танки, артиллерия, личный состав — полный комплект!" — сказал Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт полагает, что для Киева именно Белгородское направление может стать приоритетным. Цель таких планов украинской стороны проста — унизить Россию и продемонстрировать превосходство ВСУ над ВС РФ.

Также Баранец не исключил наступление украинской армии в сторону Курска, что может быть чревато ещё более серьёзными последствиями из-за нахождения в этом районе Курской АЭС.

Если ВСУ решатся атаковать Курскую АЭС, последствия будут необратимыми, потому что разразится катастрофа континентального масштаба, которая поглотит половину Европы, и, разумеется, саму Украину, добавил эксперт.

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