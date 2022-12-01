МВД по Херсонской области: задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ

В МВД по Херсонской области сообщили, что российские правоохранители задержали в ноябре восемь предполагаемых преступников, которые помогали украинским диверсантам и корректировали огонь.

Как заявили полицейские, в том же месяце в регионе зафиксировали 770 правонарушений и 38 преступлений. Правоохранители забрали семь автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатомётов и 73 охотничьих ружья. Ещё силовики изъяли свыше 67 500 единиц боеприпасов и 10,5 килограмма взрывчатки.

Ранее руководитель Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов сказал, что за полтора месяца ВСУ потеряли под административным центром около десяти тысяч солдат.