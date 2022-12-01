В МВД по Херсонской области сообщили, что российские правоохранители задержали в ноябре восемь предполагаемых преступников, которые помогали украинским диверсантам и корректировали огонь.
Как заявили полицейские, в том же месяце в регионе зафиксировали 770 правонарушений и 38 преступлений. Правоохранители забрали семь автоматов, 16 пистолетов, 16 гранатомётов и 73 охотничьих ружья. Ещё силовики изъяли свыше 67 500 единиц боеприпасов и 10,5 килограмма взрывчатки.
Ранее руководитель Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов сказал, что за полтора месяца ВСУ потеряли под административным центром около десяти тысяч солдат.
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