Генштаб ВСУ: сосредоточенные в Джанкое резервы войск ВС РФ готовы вступить в бой

В генштабе ВС Украины заявили, что командование ВС России сконцентрировало значительные силы на севере Крыма, чтобы усилить группировки на Херсонщине и в Запорожье.

Со слов замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ генерала Алексея Громова, Джанкой стал "крупнейшей военной базой", подразделения, которые находятся там, готовы к вводу войск в любой момент.

"Противник удерживает на севере Крыма резервы для усиления своих группировок <…> Город Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на территории полуострова Крым, откуда осуществляется передислокация российских войск, вооружения и военной техники из РФ", — сказал генерал на брифинге Минобороны Украины.

Как сообщает украинская разведка, в районе Медведевки расположено более 750 единиц бронетехники.