Сивков: ВС России способны победить ВС Украины за месяц и без ядерного оружия

Россия не пустила в ход все имеющиеся средства, чтобы говорить о применении ядерного оружия из-за Крымского полуострова. Такого мнения придерживается военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков.

Поводом для подобных разговоров в обществе стало заявление офицера американской армии Брента Иствуда о применении тяжёлого вооружения Москвой, если ВСУ нападут на Крым.

"В настоящее время военно-стратегических предпосылок для атак на Крым со стороны ВСУ нет абсолютно никаких. Единственное, что они могут сделать — это обстреливать ракетами", — высказался Сивков в эфире НСН.

Также он отметил, что у России нет никаких оснований для применения ядерного оружия, кроме того, не все вооружения и не все способы ведения боёв применены нашей армией.

"Россия может применить это оружие, эти способы ведения боёв и достичь победы в течение трёх-четырёх месяцев, даже месяца", — заключил Сивков.