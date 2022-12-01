Резников: Россия пытается получить паузу на поле боя любой ценой

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стремится сделать перерыв в СВО.

Глава Минобороны Украины признал, что конфликт на Украине будет продолжаться.

"Впереди — тяжелые месяцы. Враг ещё имеет значительные ресурсы, но все больше признаков, что ему нужна пауза любой ценой", — сказал Резников.

Он считает, что это доказывает скорую победу ВСУ. Условием для триумфа Украины, по его мнению, является единство и устойчивость. Он призвал весь мир сплотиться, чтобы "остановить зло".

Ранее сообщалось, что у ВСУ заканчиваются имеющиеся запасы ракет к комплексам С-300, оставшихся от Советского Союза.