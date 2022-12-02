Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев

Россия не знает, в каком состоянии находятся объекты после массированных ударов. Однако президент Владимир Зеленский уже начинает просить у Европы необходимое оборудование. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Он отметил, что раньше у Украины был запас трансформаторов, поскольку в Запорожье находится завод по их производству. Сейчас Киев остро нуждается высоковольтных устройствах.

"Если ты попал в турбинный цех, то гросс капут турбине. И вот это гробовое дело, потому что попытки отремонтировать турбину или заменить её очень долгосрочные", — объяснил полковник в отставке в беседе с Царьградом.

Тимошенко считает, что тактика командующего объединённой группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина постепенно дожимает Киев. Командиры ВСУ уже призывают отказаться от наступления на Сватовском направлении из-за колоссальных потерь, отметил он.

"Если Бахмут возьмут, получается, что мы выходим в тыл. Так сказать, линия Маннергейма: Славянск — Краматорск. Если её выбьют, считайте, мы вернули себе стратегическую инициативу", — заключил Тимошенко.