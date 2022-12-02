Институт изучения войны: русские наступают на Артёмовск и копят резервы в Крыму

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) признают, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска и продолжают теснить ВСУ на Авдеевском направлении.

В регулярной сводке аналитики из США отмечают, что русская армия заканчивает строить укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области и сейчас в регион перебрасывается пополнение.

Также, по словам специалистов, внушительные военные резервы ВС РФ в настоящее время собраны в Крыму. Эти силы всегда могут быть отправлены для поддержки оборонительных операций в Запорожской области или под Херсоном.

Накануне в интервью украинскому телевидению боевик признался, что российские войска используют тактику ВСУ при окружении Артёмовска.