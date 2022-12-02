Эксперты американского Института изучения войны (ISW) признают, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска и продолжают теснить ВСУ на Авдеевском направлении.
В регулярной сводке аналитики из США отмечают, что русская армия заканчивает строить укрепления на левом берегу Днепра в Херсонской области и сейчас в регион перебрасывается пополнение.
Также, по словам специалистов, внушительные военные резервы ВС РФ в настоящее время собраны в Крыму. Эти силы всегда могут быть отправлены для поддержки оборонительных операций в Запорожской области или под Херсоном.
Накануне в интервью украинскому телевидению боевик признался, что российские войска используют тактику ВСУ при окружении Артёмовска.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.