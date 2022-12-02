Российские войска штурмуют Водяное в ДНР беспилотниками и артиллерией

Российские подразделения ведут наступление на позиции боевиков ВСУ возле населённого пункта Водяное на Авдеевском направлении в ДНР.

Первая Славянская бригада НМ ДНР уничтожает укрепления националистов артиллерийским огнём, который корректируют операторы разведывательных беспилотников. "Огненный вал" заставляет украинскую армию покидать оборудованные позиции, и они тут же занимаются российскими войсками, сообщает РИА Новости.

Контроль над населённым пунктом откроет путь на Авдеевку, откуда боевики ведут постоянные обстрелы густонаселенных районов ДНР.

Ранее Институт изучения войны из США был вынужден признать, что российская армия продолжает успешное наступление на Артёмовск.