Беспилотники "Отважных" уничтожают пути подвоза боеприпасов для боевиков ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" обнаружил путь снабжения подразделений украинской армии. Затем координаты точки выгрузки боеприпасов были переданы на командный пункт группировки "Отважные", после чего артиллеристы уничтожили пункт ВСУ. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

По словам техника расчёта, иногда летящие на низких высотах БПЛА воздействует на противника в психологическом плане. Когда боевики ВСУ замечают дрон, то сразу же прекращают боевую деятельность в ожидании дальнейших ударов.

"Противник начинает бояться и убегать", — заявил военнослужащий.