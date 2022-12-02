Войска ВС РФ отбили наступление ВСУ в районе Площанки в ЛНР

Союзные войска продолжают спецоперацию на Украине. Армия Украины предприняла попытку наступления на Площанку, а также активизировалась в районе Макеевки.

ВСУ запустили аппарат, который работал в качестве системы радиоэлектронной борьбы. Однако он был сбит ЗРК "Тор" ВС РФ. Все приготовления украинских военных были своевременно замечены, сообщает "Военное обозрение".

Вчера ВСУ попытались прорваться на Луганском направлении к Краснопоповке, собравшись перерезать участок трассы Р-66 на Кременную. Но армия РФ обстреляла позиции противника возле Макеевки и Невского.

Напоминаем, что в ночь на 2 декабря войска ВС РФ нанесли удары по целям в Запорожье.