Союзные войска продолжают спецоперацию на Украине. Армия Украины предприняла попытку наступления на Площанку, а также активизировалась в районе Макеевки.
ВСУ запустили аппарат, который работал в качестве системы радиоэлектронной борьбы. Однако он был сбит ЗРК "Тор" ВС РФ. Все приготовления украинских военных были своевременно замечены, сообщает "Военное обозрение".
Вчера ВСУ попытались прорваться на Луганском направлении к Краснопоповке, собравшись перерезать участок трассы Р-66 на Кременную. Но армия РФ обстреляла позиции противника возле Макеевки и Невского.
Напоминаем, что в ночь на 2 декабря войска ВС РФ нанесли удары по целям в Запорожье.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.