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Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину

Силовые структуры

ВС РФ продолжают успешное наступление в Донбассе, выбив украинцев из Майорска и Павловки. Практически освобождена Бахмутская агломерация, и российские войска могут двигаться дальше.

Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину

Согласно ноябрьским планам, следующими целями станут:

  • Соледар,
  • Угледар,
  • Бахмут,
  • Марьинка,
  • Авдеевка.

Российские войска расположены в районе Клещеевки, Яковлевки, Андреевки, то есть вернули контроль над райном практически целиком.

Как отмечают специалисты американского Института изучения войны (ISW), "украинские войска пытались проводить контрудары, но безуспешно", рассказывает проект "Третья мировая война".

Эксперты отмечают, что после назначения командующим объединенной группировкой ВС РФ на Украине генерала Сергея Суровикина взаимодействие между различными родами и видами войск, а также между разными группировками стало намного лучше. Вместе с наступательными операциями Суровикин занят и укреплением российской обороны.

Как пояснил заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, ситуация у ВСУ критическая уже сейчас — за неделю произошло порядка 500 боевых столкновений, в которых российские войска наступают, а Украина обороняется.

Россияне своих планов не скрывают, конечная цель наступления — расширить деоккупированную зону и обезопасить Донецк от обстрелов, отведя границу подальше, а также усилить оборону по Днепру. И пойти дальше…

В планах командования крупномасштабные операции, которые могут начаться как весной, так и зимой.

"СВО зимой и летом — вот и Украины нету", — пишут военспецы в Telegram.

Многое будут решать погодные условия, прогнозируют на Западе, вариантов, по сути, всего два:

  1. Зиму Суровикин потратит на усиление слаженности подразделений, чтобы весной приступить к крупномасштабным наступательным механизированным маневренным операциям.
  2. Зимой начнутся самые мощные боестолкновения, поддерживаемые ракетными ударами, бронетехникой, ВКС, флотами.

"Какая армия лучше приспособлена к наступающим морозам?" — рассуждают эксперты "Военного обозрения".

Выводы таковы:

  • ВСУ не впервые воевать зимой. С 2014 года через "АТО" националисты пропустили почти весь личный состав. То есть зиму в полях видели практически все старослужащие. Вот только российские удары по энергетической инфраструктуре Украины сводят на нет все попытки организовать вменяемую логистику. А уничтожение логистических узлов, железнодорожных путей и мостов через Днепр станет форменной катастрофой.
  • Россия же навыки ведения военных действий зимой будет вспоминать на ходу, но сами морозы для россиян — привычное явление, особенно для воинов с севера и востока страны, у которых устойчивость к холодам природная. Да и снабжение (по сравнению с зимой-2022) налажено: в войска идет всё — от зимней униформы до средств индивидуального обогрева.

"Думаю, что стоит ожидать зимней эскалации военных действий. Мы ее обязательно увидим либо в декабре, либо в начале следующего года. Нет никаких причин для перерыва. У России будет нарастать численность сил на фронте — сейчас в зону СВО переброшена лишь малая часть мобилизованных", — цитирует "3МВ" главу Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина.

"Постепенно затраты США на финансирование конфликта на Украине будут резко расти без какого-нибудь либо позитивного результата для Америки. А сама Украина будет потихоньку стачиваться. Тот ущерб, который нанесен Украине, не может быть восполнен во сколько-нибудь в разумные сроки", — заключил он.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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