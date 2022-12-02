САУ "Нона-С" и "Гвоздика" ВС РФ уничтожают позиции ВСУ под Артёмовском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают спецоперацию на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах российской армии под Артёмовском.

В арсенале бойцов имеются самоходные артиллерийские установки "Нона-С" и "Гвоздика", бьющие точно по укреплениям противника. САУ обладают высокой мобильностью и обеспечивают оперативную работу наводчиков.

"Били по целям для поддержки наступления: штурмовики, пехота. Время от получения цели до открытия огня — не более десяти минут. Орудие крайне эффективно в контрбатарейной борьбе", — рассказал командир САУ "Гвоздика" с позывным "Ангара-2".

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ отбили наступление ВСУ в районе Площанки в ЛНР.