Рогов заявил, что удар ВС РФ по Запорожью уничтожил расположение боевиков ВСУ

В ночь на 2 декабря союзные войска нанесли удары по целям в Запорожье. Украинская сторона сообщала о поражении некого "инфраструктурного объекта". Стало известно, что в результате взрывов уничтожено административное здание. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В данном здании находилось расположение боевиков Зеленского. В самом областном центре уничтожена электроподстанция", — написал он в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что в результате ударов прозвучала сирена. После этого сработала противовоздушная оборона Вооружённых сил Украины.