В ночь на 2 декабря союзные войска нанесли удары по целям в Запорожье. Украинская сторона сообщала о поражении некого "инфраструктурного объекта". Стало известно, что в результате взрывов уничтожено административное здание. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В данном здании находилось расположение боевиков Зеленского. В самом областном центре уничтожена электроподстанция", — написал он в своем Telegram-канале.
Напоминаем, что в результате ударов прозвучала сирена. После этого сработала противовоздушная оборона Вооружённых сил Украины.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.