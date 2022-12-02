На Урале мать пытается вернуть из зоны СВО сына, которому положена операция

28-летнего Максима Мавлюдинова в рамках частичной мобилизации призвали на военную службу. Его признали ограничено годным, несмотря на кисты по всему телу. Уже два месяца мать пытается вернуть сына, которому отказывают в операции.

О проблемах со здоровьем молодой человек узнал в 2015 году. Тогда ему сообщили, что потребуется удаление кист. 6 октября 2022 года в Серове ему должны были сделать компьютерную томографию, а после этого дать направление на операцию.

Однако 25 сентября Мавлюдинову пришла повестка в военкомат. С собой у парня было направление на КТ от врача. В военной части он пытался объяснить хирургу о своей проблеме, однако был признан ограниченно годным. На лечение не отправили.

"У него новообразования, многочисленные кисты, два диагноза. Мы ездили в Екатеринбург, в военный городок, свозили его до больницы, где ему сделали УЗИ, его посмотрели хирург и уролог. Дали рекомендацию, что нужна операция, но там её не делают. Операция должна была быть плановая, а он уже на передовой. Мы уже куда только не обращались, куда только не бились, везде говорят: "С такой болезнью он ограниченно годен". Он, когда здесь был в части, его спросили: "Что вас беспокоит?" Он всё рассказал", — сообщила изданию E1.RU мать мобилизованного Юлия Мавлюдинова.