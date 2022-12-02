Пегов: уже можно говорить об Артёмовском котле

Уже можно начинать говорить об Артёмовском котле, куда попали боевики ВСУ.

Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на руководителя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Главные события вращаются вокруг города Артёмовска, ВС РФ обходят его и берут в клещи с двух сторон.

"Здесь мы не штурмуем в лоб многоэтажные здания, в которых ВСУ оборудовали огневые точки. Наши военные планируют взять под контроль основные пути снабжения противника и трассы, по которым подвозят боеприпасы", — цитирует военкора ведущий Первого канала.

Накануне армия России заняла несколько населённых пунктов и вышла на высоту, дающую возможность осуществить огневой контроль автотрассы Часов Яр — Артёмовск, подытожили корреспонденты