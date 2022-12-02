Военные ВСУ практически перестали применять БПЛА Bayraktar против ВС РФ в СВО

В последние месяцы в зоне боевых действий украинские войска перестали применять турецкие дроны Bayraktar. Причина кроется не в том, что российская ПВО не может сбивать их, а в том, что ВСУ просто прекратили их использование. Об этом пишет "Военное обозрение".

Во время атак на остров Змеиный ВСУ применяли Bayraktar. Данный период продлился с мая по июнь. В ходе боевых действий ВСУ потеряли десятки дронов.

Уже к концу сентября Украина лишилась 130 БПЛА. Заканчивающиеся запасы аппаратов, а также отсутствие новых поставок из Запада являются причинами резкого прекращения применения данных дронов.

Напоминаем, в конце октября по требованию президента Турции Реджепа Эрдогана была остановлена отправка дронов Киеву из-за газовой сделки с Россией.