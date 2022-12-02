Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что потери ВСУ уже составили 100 тысяч солдат. Эта новость дошла и до украинских военных на линии соприкосновения, вызвав упадок в их морально-психическом состоянии, сообщает офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

По мнению экспертов "Военного обозрения", раньше военные ВСУ не верили данным о крупных потерях, поскольку списывали всё на "российскую пропаганду". Теперь, когда цифры о колоссальных потерях прозвучали из уст представителя властей Евросоюза, "у многих открылись глаза".

По данным разведки НМ ЛНР, в рядах украинской армии на фронте возросло количество саботажей, неуставных отношений, отказов выполнять приказы, особенно команд о направлении на передовую, дезертирства. В тылу ситуация также напряжённая. Родственники военных требуют озвучить реальное состояние дел в армии. Отмечены факты штурма военкоматов с целью узнать что-либо о пропавших без вести.

На фоне этих событий Киев заявил о потере 13 тысяч военнослужащих ВСУ, включая раненых, с начала СВО.

"Вот только откуда взялись многочисленные кладбища с захороненными всушниками, в Киеве никто пояснять не намерен", — комментируют обозреватели "ВО".