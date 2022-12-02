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Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ

Силовые структуры

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что потери ВСУ уже составили 100 тысяч солдат. Эта новость дошла и до украинских военных на линии соприкосновения, вызвав упадок в их морально-психическом состоянии, сообщает офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ

По мнению экспертов "Военного обозрения", раньше военные ВСУ не верили данным о крупных потерях, поскольку списывали всё на "российскую пропаганду". Теперь, когда цифры о колоссальных потерях прозвучали из уст представителя властей Евросоюза, "у многих открылись глаза".

По данным разведки НМ ЛНР, в рядах украинской армии на фронте возросло количество саботажей, неуставных отношений, отказов выполнять приказы, особенно команд о направлении на передовую, дезертирства. В тылу ситуация также напряжённая. Родственники военных требуют озвучить реальное состояние дел в армии. Отмечены факты штурма военкоматов с целью узнать что-либо о пропавших без вести.

На фоне этих событий Киев заявил о потере 13 тысяч военнослужащих ВСУ, включая раненых, с начала СВО.

"Вот только откуда взялись многочисленные кладбища с захороненными всушниками, в Киеве никто пояснять не намерен", — комментируют обозреватели "ВО".

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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