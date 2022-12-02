Военные российской армии готовят массированный удар по Украине. Об этом заявили в оперативном командовании вооружённых сил Украины (ВСУ) "Юг и губернатор Николаевской области Виталий Ким.
По словам Кима, россияне вывели в море корабли с залпом из 12 "Калибров", а также подняли в воздух три стратегических ракетоносца Ту-95.
Спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила воздушную тревогу в Николаевской области и добавила, что "последствия массированной атаки могут быть продолжительными".
Ранее офицер армии ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, что командование ВСУ в Артёмовске паникует из-за отсутствия приказа покинуть город.
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