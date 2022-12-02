"Чтоб вы все посдыхали!" - боец ВСУ из-под Артёмовска передал привет Зеленскому

В интернете появилось видеописьмо бойца ВСУ, который сейчас находится под Артёмовском. Солдат проводит экскурсию по расположению свой части, усталым голосом комментируя картину в кадре.

Показать ролик мы здесь не можем, поскольку печатных слов в нём почти столько же, сколько непечатных. Общий посыл понятен из фразы-пожелания «пану президенту» и министру обороны:

"Чтоб вы все посдыхали!, - говорит ВСУшник, поясняя - Передаём привет из-под волшебного города Бахмута. Лучше сами убейтесь, потому что, когда мы вернёмся, сбежать вы уже не сможете".

По его словам, от взвода за неделю обстрелов в живых остались четверо. Есть нечего – сухпайки закончились «уже месяц как», перебиваются тем, что находят в брошенных домах. Но никому из командования это не интересно, сменять их не хотят, присылать подкрепление тоже:

К слову, это уже не первый крик души на весь интернет от солдат украинской армии. Например, несколько дней назад другой боец показывал условия, в которых они живут на передовой.