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Военный эксперт о новых учениях ВСУ под руководством США: нам это невыгодно

Силовые структуры

Военный эксперт Андрей Головатюк в беседе с Pravda.Ru объяснил, насколько эффективным, по его мнению, будет обучение украинской армии по программе Пентагона.

Военный эксперт о новых учениях ВСУ под руководством США: нам это невыгодно

Член президиума организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк уверен, что американцам выгодно затягивание конфликта на Украине, так как Джозеф Байден и его окружение, по мнению эксперта, отмывают деньги на вооружении.

"Этот вопрос уже начинает перерастать не столько в военную, сколько в политическую плоскость, об этом и в Америке говорят", — отметил Головатюк.

Он признал, что обучение даже каких бы то ни было украинских военнослужащих на территории Германии будет способствовать затягиванию конфликта и дальнейшей эскалации этого конфликта.

"Нам невыгодно, чтобы американцы занимались обучением этих военнослужащих, тем более в дальнейшем поставки им вооружений и военной техники", — объяснил полковник запаса.

Военный эксперт отметил, что обучение ВСУ влияет на развитии конфликта.

"Есть разница, что необученный солдат, либо его чему-то хоть там обучат. Скорей всего, там обучают специалистов по применению того оружия, которое поставляется Америкой Украине, те же самые HIMMARS, это артиллеристские системы, это то же самое управление беспилотниками. В основном, это вот эти специалисты", — выразил своё мнение Головатюк.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Запад подготовит 300 тысяч военных ВСУ к лету 2023 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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