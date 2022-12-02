Военный эксперт о новых учениях ВСУ под руководством США: нам это невыгодно

Военный эксперт Андрей Головатюк в беседе с Pravda.Ru объяснил, насколько эффективным, по его мнению, будет обучение украинской армии по программе Пентагона.

Член президиума организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк уверен, что американцам выгодно затягивание конфликта на Украине, так как Джозеф Байден и его окружение, по мнению эксперта, отмывают деньги на вооружении.

"Этот вопрос уже начинает перерастать не столько в военную, сколько в политическую плоскость, об этом и в Америке говорят", — отметил Головатюк.

Он признал, что обучение даже каких бы то ни было украинских военнослужащих на территории Германии будет способствовать затягиванию конфликта и дальнейшей эскалации этого конфликта.

"Нам невыгодно, чтобы американцы занимались обучением этих военнослужащих, тем более в дальнейшем поставки им вооружений и военной техники", — объяснил полковник запаса.

Военный эксперт отметил, что обучение ВСУ влияет на развитии конфликта.

"Есть разница, что необученный солдат, либо его чему-то хоть там обучат. Скорей всего, там обучают специалистов по применению того оружия, которое поставляется Америкой Украине, те же самые HIMMARS, это артиллеристские системы, это то же самое управление беспилотниками. В основном, это вот эти специалисты", — выразил своё мнение Головатюк.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Запад подготовит 300 тысяч военных ВСУ к лету 2023 года.