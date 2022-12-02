В Одессе при задержании "подозрительных лиц" взорваны гранатой полицейские

В Одессе взорваны сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По поступившей информации, были ранены как минимум двое полицейских. Взрыв произошел на улице прямо во время задержания троих человек. Сообщается, что один из задержанных бросил боевую гранату.

После взрыва очевидцы видели троих пострадавших, отметил в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят очередную провокацию в Одессе.