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В Одессе при задержании "подозрительных лиц" взорваны гранатой полицейские

Силовые структуры

В Одессе взорваны сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По поступившей информации, были ранены как минимум двое полицейских. Взрыв произошел на улице прямо во время задержания троих человек. Сообщается, что один из задержанных бросил боевую гранату.

После взрыва очевидцы видели троих пострадавших, отметил в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят очередную провокацию в Одессе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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