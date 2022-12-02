Мэр Москвы Собянин посетил зону спецоперации

Руководитель Москвы Сергей Собянин посетил зону военной спецоперации России по принуждению к миру. Как отметил чиновник, он пообщался с мобилизованными солдатами, которые прибыли на фронт из столицы.

"На линии (обороны. — Прим. ред.) трудятся тысячи работников городского хозяйства", — отметил мэр.

Вместе с этим Собянин продемонстрировал укрепления. Он добавил, что помогал военным устанавливать генераторы. По словам политика, настроение участников СВО можно называть боевым.

Чиновник заявил, что поговорил с московскими медицинскими специалистами, которые спасают жизни в Луганске. По данным главы столицы РФ, врачи провели свыше четырёх тысяч операций.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что побывал в зоне СВО в Запорожской области.