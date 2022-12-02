Руководитель Москвы Сергей Собянин посетил зону военной спецоперации России по принуждению к миру. Как отметил чиновник, он пообщался с мобилизованными солдатами, которые прибыли на фронт из столицы.
"На линии (обороны. — Прим. ред.) трудятся тысячи работников городского хозяйства", — отметил мэр.
Вместе с этим Собянин продемонстрировал укрепления. Он добавил, что помогал военным устанавливать генераторы. По словам политика, настроение участников СВО можно называть боевым.
Чиновник заявил, что поговорил с московскими медицинскими специалистами, которые спасают жизни в Луганске. По данным главы столицы РФ, врачи провели свыше четырёх тысяч операций.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что побывал в зоне СВО в Запорожской области.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.