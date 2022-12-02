Состав Вооружённых сил Украины расширился. Теперь в нём появился так называемый башкирский батальон "Башкорт". Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.
Известный в Башкирии националист Руслан Габбасов сообщил о создании нового военизированного подразделения в рядах ВСУ.
Ранее сообщалось, что военкор Александр Сладков призвал войска ВС РФ быстрее отключать тылы Украины от электроэнергии. Он считает, что не стоит затягивать с полным уничтожением энергосистемы страны. Страны Запада начали поставку систем ПВО, которые могут усложнить "отключение" тылов Украины от электроэнергии.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.