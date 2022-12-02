WarGonzo: в составе войск ВСУ появился националистический батальон "Башкорт"

Состав Вооружённых сил Украины расширился. Теперь в нём появился так называемый башкирский батальон "Башкорт". Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

Известный в Башкирии националист Руслан Габбасов сообщил о создании нового военизированного подразделения в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что военкор Александр Сладков призвал войска ВС РФ быстрее отключать тылы Украины от электроэнергии. Он считает, что не стоит затягивать с полным уничтожением энергосистемы страны. Страны Запада начали поставку систем ПВО, которые могут усложнить "отключение" тылов Украины от электроэнергии.