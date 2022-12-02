Сладков призвал войска ВС РФ быстрее отключать тылы Украины от электроэнергии

За последние несколько месяцев войска ВС РФ нанесли множество ударов по энергетической инфраструктуре и объектам военного назначения, находящимся в тылу Украины. Это сказалось на поставках техники и вооружений в подразделения ВСУ. Но переломный момент в СВО не наступил, что поднимает вопрос о целесообразности дальнейших ударов.

Военкор Александр Сладков считает, что не стоит затягивать с полным уничтожением энергосистемы Украины. Он отметил, что западные страны начали поставку систем ПВО, которые могут усложнить "отключение" тылов Украины от электроэнергии.

"Не лучше ли сейчас закончить все разом? Мы уже поплатились за свою сердобольность в начале СВО, сколько мужиков потеряли", — пишет Сладков в своём Telegram-канале.