Илон Маск пообещал раскрыть историю сын президента США Джозефа Байдена — Хантера.
В своём аккаунте социальной сети американский бизнесмен написал, что список весьма интересен: наркотики, педофилия, чёрные схемы отмывания денег (в том числе из Украины) и многое другое.
"Запасаемся попкорном", — прокомментировал Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.
Ранее в Вашингтоне решили, что Пентагон будет обучать Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ведению "изощрённых военных действий"
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.