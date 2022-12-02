Илон Маск пообещал раскрыть историю Хантера Байдена

Илон Маск пообещал раскрыть историю сын президента США Джозефа Байдена — Хантера.

В своём аккаунте социальной сети американский бизнесмен написал, что список весьма интересен: наркотики, педофилия, чёрные схемы отмывания денег (в том числе из Украины) и многое другое.

"Запасаемся попкорном", — прокомментировал Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.

Ранее в Вашингтоне решили, что Пентагон будет обучать Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ведению "изощрённых военных действий"