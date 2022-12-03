Украинские пленные: ВСУ запрещено общаться с жителями в ДНР

Украинским боевикам запрещено общаться с мирным населением на территориях Донецкой Народной Республики, рассказали военнопленные ВСУ. Кроме того, по их словам, жители ДНР не слишком жалует националистов.

"Мы понимаем, на этой территории (ДНР — Прим. ред.) не совсем любят украинских военных", — рассказал боевик ВСУ Александр Павленко РИА Новости.

Павленко рассказал, что в город нельзя было выйти в форме, даже, к примеру, в магазин. Боевики переодевались в "гражданскую" одежду. Кроме того, по приказу Киева никому из ВСУ нельзя было разговаривать с мирными жителями.

"Нам нельзя было с местными разговаривать вообще… Сказали ни с кем не общаться", — резюмировал ВСУшник.