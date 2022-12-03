ВМС США могут готовить провокацию на территории Баренцева моря и в акватории Северного морского пути, сообщили российские военные аналитики. По их данным, американцы намерены сбросить опасные химические вещества в воду.
США могут пойти на такой шаг якобы в рамках реализации "свободы судоходства".
"Не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путём сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства)", — цитирует журнал для военачальников "Военная мысль" РИА Новости.
При этом на фоне возможного ЧП США традиционно обвинят Россию.
Речь идёт о манёврах американских кораблей в районе:
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.