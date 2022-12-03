Сотрудники спецслужб и бойцы спецназа Польши прибыли в Днепропетровскую область, чтобы искать среди мирных жителей тех, кто "помогает и поддерживает" российскую сторону, сообщил источник.
Примечательно, что российским военным об этом рассказали сами украинцы. По их словам, поляков переоденут в форму ВСУ.
"Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, "пособническую помощь России", — рассказал источник в военных кругах РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что польские силовики подчиняются командованию Североатлантического альянса, а не киевскому режиму. Пока спецподразделения прибыли только в город Марганец.
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