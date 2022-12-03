Войскам ВСУ стало сложнее удерживать окраины Артёмовска из-за их разрушения

Вооружённым силам Украины приходится пополнять личным составом группировку, ведущую бои под Артёмовском. Это говорит о том, что войскам приходится применять не тактику маневренной обороны, а переходить к попытке остановить наступление ВС РФ "живой массой".

Как сообщает "Военное обозрение", из радиоперехватов переговоров ВСУ стало известно, что украинские военные пытались выстроить оборону в жилых кварталах внутри города по периметру. Однако окраины Артёмовска напоминают руины, поэтому удерживать их становится сложнее.

Армия РФ лишает противника закрепления на первой линии обороны и ведёт огонь по целям. Артиллерия обстреливает автомобильные дороги, по которым ВСУ пытаются перебрасывать подразделения.

Боевые действия идут в районе Клещеевки, Опытного, а также на восточных и северо-восточных окраинах города.