Под Соледаром разгромлена 24-я бригада ВСУ: много убитых и раненых

Под Соледаром разгромлена целая бригада ВСУ.

По информации, 24-я бригада ВСУ пыталась совершить прорыв, но была уничтожена

Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

"Наступали несколькими батальонами пехоты при поддержке танковой роты. Тяжёлый бой вёлся несколько часов. По итогу у противника несколько сотен убитых и раненых", — сообщает военкор.

Разведка РФ заранее доложила о возможности прорыва боевиков ВСУ. Националистам дали подойти поближе, а после этого, нанеся удар, заставили уцелевших бандеровцев отойти на исходные позиции.

"Бойцы ВС РФ не только сохранили свои позиции, но и продвинулись вперёд", — подытожил Лисицын.