Под Соледаром разгромлена целая бригада ВСУ.
По информации, 24-я бригада ВСУ пыталась совершить прорыв, но была уничтожена
Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
"Наступали несколькими батальонами пехоты при поддержке танковой роты. Тяжёлый бой вёлся несколько часов. По итогу у противника несколько сотен убитых и раненых", — сообщает военкор.
Разведка РФ заранее доложила о возможности прорыва боевиков ВСУ. Националистам дали подойти поближе, а после этого, нанеся удар, заставили уцелевших бандеровцев отойти на исходные позиции.
"Бойцы ВС РФ не только сохранили свои позиции, но и продвинулись вперёд", — подытожил Лисицын.
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