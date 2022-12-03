Генштаб ВСУ: войска ВС РФ активно наступают на Авдеевку и Артёмовск

Российские войска наступают на Авдеевском и Артёмовском (Бахмутском) направлениях. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ и представил "свежую" сводку новостей.

ВС РФ осуществляют охват Артёмовска с южного направления. Армия России атаковала позиции противника в районе населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Опытное и Соледар, находящихся под контролем ВСУ. В районе Невельского идут танковые бои.

На Купянском, Лиманском, Новопавловском направлениях и в Запорожской области русские войска держат оборону, которую очень сложно пробить противнику. Аналогичная ситуация на левобережье Днепра в Херсонской области.

ВСУ продолжают вести обстрел жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.