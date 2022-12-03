Российские войска наступают на Авдеевском и Артёмовском (Бахмутском) направлениях. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ и представил "свежую" сводку новостей.
ВС РФ осуществляют охват Артёмовска с южного направления. Армия России атаковала позиции противника в районе населённых пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Опытное и Соледар, находящихся под контролем ВСУ. В районе Невельского идут танковые бои.
На Купянском, Лиманском, Новопавловском направлениях и в Запорожской области русские войска держат оборону, которую очень сложно пробить противнику. Аналогичная ситуация на левобережье Днепра в Херсонской области.
ВСУ продолжают вести обстрел жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.
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