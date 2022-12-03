Ходаковский о неготовности России к СВО: считали, что задача казалась лёгкой

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что правительство РФ отдавало себе отчёт в возможных последствиях, когда решило начать спецоперацию на Украине.

Ходаковский объяснил, что россияне ошибаются, предполагая, что власти РФ неверно оценили ситуацию, когда принимали решение о начале СВО.

"Общество думало, что правительство считает противника слабым, и в силу этого находит свою задачу лёгкой", — написал бывший командир донецкой "Альфы".

Военачальник отметил, что когда-нибудь россияне поймут, что "наше правительство отдавало себе отчёт в возможных последствиях, но причины не оставили ему выбора".

"По всем признакам — у нашего общества тоже есть основания считать, что задача казалась лёгкой, и именно это стало причиной выбора такого способа её решения… И даже не так важны эти причины, как понимание, что недостаточная готовность к операции и необходимость раскачиваться по ходу — это не следствие некомпетентности, а следствие отсутствия времени", — выразил своё мнение Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что армия РФ столкнулась с трудностями при эксплуатации новых технических средств на фронтах.