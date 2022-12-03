Рогов: ВС РФ нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье

Союзные силы нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье, где размещались подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что идёт демонстративная переброска части сил ВСУ с Запорожского направления к Бахмуту (Артёмовску) в ДНР.

Украинская армия также продолжает наращивать группировку в районе Орехова, перевозя технику в ночное время, добавил политик.

Сегодня появились сообщения об ударе по объектам ВСУ в Краматорске. Предположительно, удар пришёлся по территории машиностроительного завода, где производился ремонт военной техники и размещался личный состав.