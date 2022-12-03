В Краматорске после ракетного удара возник сильный пожар, в воздух поднимаются клубы чёрного дыма. Украинские источники сообщают о прилёте по одному из заводов.
Военный журналист Андрей Руденко написал в своём Telegram-канале, что горит завод им. Куйбышева, где базировались нацисты.
Военный эксперт Борис Рожин пишет, что после прилётов по промзоне в Краматорске горят техника, боеприпасы и ГСМ украинской армии.
Ранее политик Владимир Рогов сообщил об ударе союзных сил по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье. По его словам, там также размещались подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.