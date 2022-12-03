Руденко: в Краматорске нанесён удар по заводу им. Куйбышева

В Краматорске после ракетного удара возник сильный пожар, в воздух поднимаются клубы чёрного дыма. Украинские источники сообщают о прилёте по одному из заводов.

Военный журналист Андрей Руденко написал в своём Telegram-канале, что горит завод им. Куйбышева, где базировались нацисты.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что после прилётов по промзоне в Краматорске горят техника, боеприпасы и ГСМ украинской армии.

Ранее политик Владимир Рогов сообщил об ударе союзных сил по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье. По его словам, там также размещались подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ).