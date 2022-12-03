В воздушных силах Украины жалуются на жадность США

Варшаве было бы выгодна поставка Киеву новых тяжёлых систем ПВО, но США не дают на это добро.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Однако не поляки решают, давать американские ЗРК Patriot киевскому режиму, или нет.

"Имела бы Польша их в своей собственности или имела бы право предавать, уже бы это произошло. Но такие системы, как "Patriot" или истребительная авиация, принимается решение на их передачу именно страна производитель. А это США, которые являются производителем на сегодняшний день и "Patriot", и F-15, F-16", — отметил спикер.

Также спикер ВВСУ подчеркнул, что Киев пока не получил практически ничего из современных систем ПВО от своих партнёров.

На сегодня из тяжелых ЗРК западного производства у ВСУ ничего особенно нет.

"Буки" и "С-300" являются основой воздушного щита Украины", — подытожил Игнат.