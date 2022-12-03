В Киеве заявили, что ЕС и НАТО нечего предложить Украине — это очень плохой знак

Смелые заявления Запада сразу после спецоперации спустя месяцы превратились в тихие констатации о продолжении помощи Киеву без каких-то перспектив.

Об этом сообщил украинский публицист, доктор философских наук Андрей Баумейстер.

"Нам так и не дают никаких обещаний. И собрание НАТО в Бухаресте, и обсуждение вопросов перспективы Украины в ЕС спускаются на тормозах. Вот если говорить о стратегии, о стратегическом развитии, включении Украины в орбиту Евросоюза и НАТО, они придумали формулу — "не член НАТО, но зато мы предлагаем помощь", — сетует эксперт.

Он отметил что западные партнёры делали тогда смелые заявления о перспективах Украины, а сейчас сейчас пытаются эти вопросы спускать на тормозах. Вся европомощь превратилась в сиюминутное покрытие потребностей.

"Это очень плохой знак. Это значит, что у европолитиков особо нечего предложить стратегически. Пока от Европы я не слышу никаких серьёзных заявлений", — подытожил Баумейстер.