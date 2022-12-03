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Военный ВС РФ отогнал горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев

Силовые структуры
Военнослужащие ВСУ подловили подразделение российских бойцов, когда те загружали боеприпасы. Во время их работы противник открыл по нашим солдатам артиллерийский огонь, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
 
Горящий грузовик "Урал"
Горящий грузовик "Урал"

Русские бойцы укрылись в доме, но разрыв снаряда поджёг "Урал", куда были погружены боеприпасы. Их взрыв мог бы повлечь гибель всего подразделения. Один из российских бойцов смог предвидеть ситуацию и совершил героический поступок: он залез в горящую машину и отогнал её подальше от своих сослуживцев. 

Опубликованы кадры с места событий, снятые вражеским БПЛА, корректировавшим огонь.

Ранее сообщалось, что разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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