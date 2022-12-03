Русские бойцы укрылись в доме, но разрыв снаряда поджёг "Урал", куда были погружены боеприпасы. Их взрыв мог бы повлечь гибель всего подразделения. Один из российских бойцов смог предвидеть ситуацию и совершил героический поступок: он залез в горящую машину и отогнал её подальше от своих сослуживцев.
Опубликованы кадры с места событий, снятые вражеским БПЛА, корректировавшим огонь.
Ранее сообщалось, что разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО.
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В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.