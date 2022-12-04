Российская сторона продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Этими действиями управляет специалист в области энергетики, считает экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич, о чём он заявил в эфире телемарафона.
"Бьют по самым сильно загруженным объектам", — сообщил он, говоря о подстанциях, которые являются входными и выходными центрами передачи электроэнергии.
Он считает, что человек, нажимающий кнопку на пусковой установке, является лишь исполнителем, а цели определяет профессиональный энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье.
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