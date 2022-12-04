Разведка США: смена власти в России через протесты невозможна

В Российской Федерации невозможно организовать протесты и народные волнения, которые бы привели к смене действующей власти.

Об этом сообщила руководитель американской Национальной разведки США Эврил Хейнс. В своём выступлении на форуме, который в Калифорнии организовал фонд имени Рональда Рейгана, она отметила, что этой точки зрения разведчики США придерживаются не только в отношении Москвы, но и в отношении Тегерана.

"Кажется, иранские протестуны и российское "правительство в изгнании" останутся без грантов на Новый Год", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.