В Российской Федерации невозможно организовать протесты и народные волнения, которые бы привели к смене действующей власти.
Об этом сообщила руководитель американской Национальной разведки США Эврил Хейнс. В своём выступлении на форуме, который в Калифорнии организовал фонд имени Рональда Рейгана, она отметила, что этой точки зрения разведчики США придерживаются не только в отношении Москвы, но и в отношении Тегерана.
"Кажется, иранские протестуны и российское "правительство в изгнании" останутся без грантов на Новый Год", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.