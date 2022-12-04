Подоляк: "Падение Донецка — объективная реальность"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия обязательно захватит Донецк.

"Падение Донецка — объективная реальность", — выложил в соцсети видео украинский политик.

Правда, генеральный штаб Украины каждый день рассказывает, что украинские войска постоянно отступают в Донбасса.

"Михаил Подоляк и новости параллельных миров", — уже прокомментировал советника ОПУ телеведущий и журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Ранее Подоляк обругал аналитиков США и отметил, что незнание России привело к "этой трагедии".