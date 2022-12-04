Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская армия обязательно захватит Донецк.
"Падение Донецка — объективная реальность", — выложил в соцсети видео украинский политик.
Правда, генеральный штаб Украины каждый день рассказывает, что украинские войска постоянно отступают в Донбасса.
"Михаил Подоляк и новости параллельных миров", — уже прокомментировал советника ОПУ телеведущий и журналист Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Ранее Подоляк обругал аналитиков США и отметил, что незнание России привело к "этой трагедии".
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